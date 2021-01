O vereador do Partido Verde (PV), Fares José Neto, será o líder do prefeito Neider Moreira (PSD) na Câmara Municipal. A nova liderança do governo municipal é um acordo entre dois grandes e antigos amigos (e colegas de profissão), Neider Moreira e Fares Neto e descarta uma especulação de que a liderança seria do novato Nesval Júnior (PSD).