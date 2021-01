Confira as notas policiais da semana

Veículo furtado é apreendido no bairro das Graças

Um veículo furtado nesta semana foi localizado pela Polícia Militar após patrulhamento pelo bairro das Graças. O carro estava abandonado na esquina da Rua João de Cerqueira Lima com Avenida Dona Cota, destrancado e com o painel abaixo do volante danificado. Diante dos fatos, foi feito contato com o proprietário e informado a localização do automóvel, tendo este sido removido para o pátio de Carmo do Cajuru, credenciado pelo Detran e que tem recebido veículos apreendidos em Itaúna.

Dois são presos com drogas no Centenário

Após receber denúncia de tráfico de drogas, a Polícia Militar compareceu ao bairro Centenário e realizou a prisão de dois suspeitos. Os militares patrulhavam próximo ao endereço denunciado, quando se depararam com dois jovens de 24 e 28 anos conversando. No momento em que perceberam que seriam abordados, um deles tentou fugir para dentro de uma residência e jogou um cigarro de maconha por cima do muro. Ao ser detido, o outro suspeito informou que estava ali procurando uma pessoa para dar faxina em sua casa. Com ele foi localizada a quantia de R$1.112 em dinheiro e um aparelho celular. Dentro da residência onde o outro suspeito se escondeu foram encontradas 17 pedras de crack e um aparelho celular. Os autores foram presos.

Jovem é preso após roubo em Santanense

Durante patrulhamento, a Polícia Militar recebeu informações de que uma pessoa havia sido roubada na região do bairro Santanense. Em posse das características do suspeito, os militares iniciaram o rastreamento. Os policiais acabaram por encontrar uma motocicleta semelhante à usada no crime e, ao avistar a viatura, o condutor fugiu a pé pelas ruas do bairro. O jovem de 20 anos foi encontrado e com ele estava uma réplica de pistola, R$ 70 em dinheiro e uma barra de maconha. Ele foi preso em flagrante.

Um fica ferido em briga no Irmãos Auler

Uma briga entre dois homens assustou os moradores do bairro Irmãos Auler, que acionaram a Polícia Militar para conter a agressão. No momento em que os militares chegaram à rua Marechal Floriano Peixoto a briga já havia terminado. De acordo com informações, dois jovens, de 20 e 29 anos, sem motivos claros, começaram a se agredir. Um deles foi ferido por uma garrafa de vidro. Ele seguiu sozinho para buscar atendimento no Hospital Manoel Gonçalves.

Homem é agredido no bairro de Lourdes

Na noite da última quinta-feira, 14, um homem precisou ser socorrido após sofrer agressão. Segundo informações da Central de Regulação do SAMU Oeste, o chamado foi recebido para atendimento na rua Mozart Machado. No local, a equipe da unidade de suporte básico prestou os primeiros socorros ao homem de 37 anos que estava consciente e apresentava possível fratura no braço direito. Ele foi imobilizado e medicado para ser encaminhado ao Hospital Manoel Gonçalves. O motivo da agressão não foi esclarecido.