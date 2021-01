Coopert esclarece danos em imóvel e afirma que problema foi resolvido

A presidente da Cooperativa de Reciclagem – Coopert, Cíntia Cristina de Brito Teixeira, solicitou ao Jornal S’PASSO a publicação de esclarecimentos acerca de um problema ocorrido na cidade com um dos caminhões da entidade. A dirigente contou que na manhã do dia 14 de janeiro, o caminhão da coleta se envolveu com fiações de internet e telefonia baixa de uma residência, localizada na rua Ouro Preto, bairro Parque Jardim Santanense, danificando o padrão de energia do imóvel. A direção da Coopert diz lamentar o ocorrido e imediatamente prestou total assistência, substituindo o padrão de energia por um novo. E que assim que a Cemig liberou os trabalhos, encaminhou dois profissionais da área, sendo um eletricista e um pedreiro para prestar os reparos necessários.

A direção da Cooperativa de Reciclagem ressaltou que todos os seus caminhões realizam atividades no município dentro das normas de segurança em consonância com os requisitos do contrato de prestação de serviço. A direção da cooperativa reafirmou que seu maior compromisso nas atividades de coleta de resíduos sólidos, (coleta seletiva) é a promoção de um trabalho eficiente, contribuindo para melhor qualidade de vida dos itaunenses.