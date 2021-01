Itaúna tem 13 bairros em situação de alerta de Dengue

Santa Edwiges, Parque Jardim, Itaunense, Jadir Marinho, Nova Vila Mozart, Santa Mônica, Nogueira Machado, Pio XII, Piedade, Morada Nova II, Residencial Santanense, Vila Santiago e Veredas são as localidades com maior número de focos

Chega o verão, as chuvas e o calor e com eles um inimigo que há muitos anos causa problemas em todo o país: o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Nos últimos dias, a equipe de Vigilância Epidemiológica de Itaúna realizou o primeiro Levantamento do Índice Rápido para o Aedes Aegypti (Liraa). O resultado de 4,0% registrado mostra a cidade com alto risco de infestação para doenças causadas pelo mosquito transmissor, como dengue, zika e chikungunya.

Conforme orienta o Ministério da Saúde, a classificação de risco é feita com base nos seguintes números: de 0 a 0,9 – baixo risco; entre 1,0 e 3,9 – médio risco; e acima de 4,0 considera-se alto risco de infestação. Participaram do levantamento 2019 imóveis. Das 172 amostras coletadas, 112 tiveram teste positivo para presença de focos do mosquito. A pesquisa chama a atenção para 13 bairros onde o número de amostras comprovadamente infectadas foi maior, são eles: Santa Edwiges, Parque Jardim, Itaunense, Jadir Marinho, Nova Vila Mozart, Santa Mônica, Nogueira Machado, Pio XII, Piedade, Morada Nova II, Residencial Santanense, Vila Santiago e Veredas.

Entre os locais onde os focos foram encontrados em maior quantidade estão vasos de plantas, garrafas, latas, pneus, bebedouros de animais, entulhos, sucatas. Para prevenir que o município venha a enfrentar um novo surto, mutirões de limpeza e inspeção serão reforçados. “Diante do resultado deste levantamento intensificaremos nosso combate por meio das notificações encaminhadas ao Setor de Vigilância Epidemiológica, bloqueio de casos e mutirões de limpeza, iniciando pelos bairros com maior incidência de focos como Parque Jardim, Jadir Marinho e respectivas adjacências. Mesmo alto, esse resultado ainda é menor que o Liraa que fizemos na mesma época no ano passado, com índice de 5,7%. Resultado do bom trabalho desempenhado pelos agentes em 2020, apesar da pandemia e seus transtornos. Assim como estamos enfrentando o Coronavírus, que o combate seja igual ao Aedes Aegypti”, afirmou o secretário de saúde Fernando Meira.