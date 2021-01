Maioria dos vereadores assume função parecida com as de líderes comunitários

Edil Kaio Guimarães (PSC) pretende reunir-se com o prefeito e solicitar retorno das aulas presenciais em atendimento à demanda de pais de alunos

O prefeito Neider Moreira (PSD) encontra-se numa posição muito confortável nesse início de mandato. Além de não ter uma oposição robusta e incômoda, o chefe do executivo dispõe de auxiliares atentos e solícitos entre os vereadores. Grande parte dos edis tem feito o papel de intermediários da prefeitura e da população, apontando falhas nos serviços, reparos que são necessários e obras mais urgentes por toda a cidade. São, em grande medida, agentes comunitários – bem remunerados, diga-se de passagem –, muito mais eficientes do que a maioria instalada nas associações de bairros. E, assim, continuam as ações dos novatos edis e também dos mais experimentados. Alguns deles estão até fazendo listas de prioridades, visitando bairros e comunidades rurais… o dia é curto para tanta visitação, audiências, reuniões com moradores… ah, se não fosse essa pandemia.

O vereador Kaio Guimarães (PSC) quer os colegas do legislativo presentes numa reunião com o prefeito Neider Moreira (PSD) para discutirem a possibilidade do retorno das aulas presenciais em Itaúna. Guimarães falou da iniciativa, na reunião de terça-feira (19), quando anunciou que atendendo os protocolos sanitários é possível o retorno gradual de alunos e professores às salas de aula. Essa volta poderá acontecer também com o ensino híbrido (aulas presenciais e aulas on-line) e com o estabelecimento de medidas de segurança para estudantes e profissionais da educação frequentarem as escolas.

Mães de alunos procuraram o vereador

Em contato com a assessoria do vereador Guimarães, o Jornal S’PASSO soube que o “Gabinete Aberto” recebeu essa semana a visita de uma mãe e empresária, Larissa Andrade e de uma professora universitária, Carolina Quadros, com a demanda de um protocolo de retomada às aulas presenciais em Itaúna. Elas querem que o município tenha condições de autorizar a retomada às aulas a partir de fevereiro de 2021. O vereador pretende reunir-se com o prefeito (e os demais parlamentares) no início de fevereiro, quando indagará ao chefe do executivo se existe algum planejamento para a reabertura dos educandários.