Prefeitura de Itatiaiuçu reinstala barreiras sanitárias para conter avanço do coronavírus

As barreiras sanitárias na cidade de Itatiaiuçu estarão sendo reimplantadas nos próximos dias. Destinadas a conter os avanços do coronavírus naquela cidade, os limites serão colocados nas principais entradas do município e distritos, também nos acessos alternativos, onde serão realizados testes de medição de temperatura, distribuído material informativo sobre a Covid-19 e notificados casos suspeitos de pessoas contaminadas. Em Itatiaiuçu, os números apontam que existem 521 casos confirmados, sendo que 470 foram recuperados e houve a ocorrência de sete óbitos. 41 pessoas estão em isolamento e três hospitalizadas. O vice-prefeito, Romer Soares, contou ao Jornal S”PASSO que a Mineração Usiminas, bem com o outras empresas e comércios da cidade, já foram notificados acerca da instalação das barreiras que foram utilizadas no ano passado, mas que agora irão funcionar de forma mais intensa, durante todo o tempo. A proposta é que todos os veículos que entram na cidade sejam abordados e que a campanha educativa se realize de forma plena.

A secretária de Saúde de Itatiaiuçu, Edinelle Vieira, informou que estão sendo montadas as equipes para que as barreiras sejam iniciadas o mais rápido possível, a intenção era de que fosse ainda essa semana.

“Guerra das Vacinas” sobrou até para Itatiaiuçu

Acerca da vacinação, prevista para iniciar nesta quarta-feira (20), o vice-prefeito considerou que as 46 doses disponibilizadas inicialmente para a cidade são insuficientes até mesmo para os profissionais da saúde. Ele contou à reportagem que havia um acordo entre a Prefeitura de Itatiaiuçu e o Instituto Butantã, que se comprometeu a fornecer 40 mil doses da vacina, que seriam custeadas pelo município. No entanto, veio a disputa política do presidente da República Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo João Dória – com participação do governador de Minas Romeu Zema – em torno da produção e paternidade das vacinas e os acordos com as prefeituras foram cancelados. Soares gravou um vídeo em que se mostra indignado com o presidente e os dois governadores, personagens de uma briga “que muito prejudica os cidadãos” e que impediu que Itatiaiuçu tivesse 100% de imunização já neste primeiro momento. “Eu e o prefeito Adélcio estamos muito empenhados em resolver isso, não podemos ficar no meio dessa guerra política”, reclamou.