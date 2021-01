Previsão é de que o Município receba mais 2 mil doses de vacina na próxima semana

Itaúna iniciou na quarta-feira (20) a tão aguardada vacinação contra o coronavírus. As doses imunizantes foram encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, de um total recebido do Ministério da Saúde e foram distribuídas aos 853 municípios mineiros conforme critérios do Programa Nacional de Imunização (PNl), coordenação competente dentro do Ministério. Para Itaúna foram encaminhadas 1.900 doses da vacina CoronaVac nesta primeira remessa, para a imunização de 800 pessoas, em duas doses. O município irá seguir os critérios definidos de prioridade, como os profissionais da saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19. Até o momento foram aplicadas 408 doses, segundo divulgação da Assessoria de Imprensa da Prefeitura, na página no Instagram.

O prefeito Neider Moreira (PSD) informou ao Jornal S’PASSO que na próxima semana está aguardando mais duas mil doses de vacina desta vez da remessa de Oxford, importadas da Índia e que chegaram ao Brasil ontem.