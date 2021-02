Mudanças facilitam acesso aos serviços prestados pela Jucemg

Para facilitar a vida dos cidadãos mineiros, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) modifica, a partir de segunda-feira, primeiro de fevereiro, o acesso ao seu portal de serviços e também da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim MG).

Como parte da política de simplificar e agilizar os serviços de registro empresarial, o acesso dos usuários passará a ser feito por meio do login único Gov.Br. Atualmente, alguns serviços prestados na Jucemg pela Redesim, em virtude das etapas de integração com a Receita Federal, já estão associados ao portal Gov.Br. Com isso, esta nova etapa de integração ao sistema de login único do governo federal não irá trazer grandes impactos para a maioria dos usuários dos serviços da autarquia.