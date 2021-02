Drive-thru na porta da nova Prefeitura para vacinar profissionais de saúde contra a Covid-19

A definição de prioridade da vacinação para todos os profissionais de saúde em Itaúna, estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde, causou certo desconforto em algumas pessoas, sobretudo por causa de análise enfezada de poucas pessoas nas redes sociais. Alguns criticaram o que chamaram de privilégio para jovens (novatos profissionais de saúde) em detrimento de idosos (aposentados de outros setores), que não foram contemplados, ainda, com as doses imunizantes. E, de acordo com o entendimento de quem estava reclamando, os idosos são os principais vetores de contaminação do coronavírus. Os pontos de vacinação aconteceram nas manhãs de quinta-feira (4) e sexta-feira (5), em frente à nova Prefeitura, no Boulevard

Lago Sul, destinados a atender médicos, enfermeiros,

auxiliares e técnicos de enfermagem,

odontólogos, auxiliares de

saúde bucal, técnicos em saúde

bucal, fisioterapeutas, fonoaudiólogos

e farmacêuticos. A Prefeitura

esclareceu que a priorização

deste público está de acordo com

as recomendações do Ministério

da Saúde. A vacinação aconteceu

em dois pontos: em drive-thru e

outro para vacinação de pessoas

sem veículo.

Os profissionais vacinados,

novatos ou experientes, tiveram

que apresentar, além de documentos

pessoais com foto, cópia

legível da carteirinha do conselho

de classe, documento que

comprove vinculação ativa com

o serviço de saúde do município

ou documento de autônomo em

pleno exercício da atividade profissional.



Os números da Covid

e da vacinação

Foram vacinados em Itaúna até

a tarde de ontem (5) 1.611 pessoas,

de acordo com o “Vacinômetro”

da Secretaria Municipal

de Saúde. Ainda segundo os

últimos dados da Secretaria, 23

novos casos de Covid-19 foram

confirmados em um total de

4.953 (2.332 masculinos e 2.621

femininos). São 6 os pacientes

hospitalizados e subiu para 72 o

número de óbitos por Covid em

Itaúna.