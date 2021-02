Nova fase da campanha “Quarentena Solidária” começa na segunda

A Prefeitura de Itaúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com ajuda de parceiros, realizará a segunda fase da campanha “Quarentena Solidária”. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar famílias carentes do município, que neste momento de pandemia têm enfrentado grandes dificuldades. Carrinhos de compras identificados com material da campanha estarão em local visível nos principais supermercados da cidade para recolhimento de doações, que posteriormente serão encaminhadas para as famílias. Os pontos de coleta são: Mart Minas, Supermercado 2001, Supermercado ABC, Supermercado EPA, Supermercado Rena e Supermercado Souza Melo. A campanha, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com a vice–prefeita Gláucia Santiago e a chefe de gabinete Alessandra Nogueira, conta com o apoio de igrejas católicas e evangélicas da cidade, grupos espíritas e da maçonaria, da Sociedade São Vicente de Paulo, entre outras entidades e comércios da cidade.