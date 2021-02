Processo Seletivo irá formar cadastro reserva para contratação de instrutores esportivos

Estão abertas até o próximo dia 12 as inscrições para instrutores de oficinas esportivas da Secretaria Municipal de Esportes. Os candidatos classificados no processo seletivo irão compor cadastro reserva da prefeitura para as atividades. No total, estão disponíveis dez vagas: sete

para futebol e futsal; uma para basquete; uma para handebol e uma para voleibol. Também será formado o cadastro reserva com profissionais das modalidades ballet, futevôlei, hidroginástica, IEU “Iniciação Esportiva Universal”, natação, taekwondo e zumba. Os candidatos deverão comparecer à Secretaria de Esportes Secretaria Municipal de Esportes (avenida Dona Cota, 397, Centro), no horário das 8h às 11 horas, munidos da ficha de inscrição, disponível no edital, publicado em www.itauna.mg.gov.br ( Jornal Oficial – Edição 1.802 – 29/01/2021), dos originais e cópias da Carteira de Identidade e CPF, Carteira de Trabalho, dos documentos comprobatórios da formação exigida e comprovante de endereço. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3243.7241 ou 3243.6650.