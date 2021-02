CNBB abre hoje Campanha da Fraternidade 2021 e propõe reflexões sobre temas polêmicos

A igreja Católica em todo o Brasil lança nesta quarta-feira de Cinzas (17) a Campanha da Fraternidade 2021, através da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse ano o tema é “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de Amor” e antes do seu lançamento já despertava inúmeras críticas de setores conservadores da sociedade e da própria Igreja. A proposta da CNBB é, mais uma vez, colocar em discussão temas que despertem a consciência dos cristãos para o Evangelho de Jesus. Agora, mais especificamente a CF oportuniza uma reflexão acerca da negação da ciência no caso da pandemia da Covi-19, da atuação do governo federal no combate ao coronavírus, e das igrejas que ainda negligenciam o distanciamento social. Mais diretamente a Campanha 2021 vai tratar, juntamente com outras religiões em eventos ecumênicos, do papel da Igreja para denunciar e combater a chamada cultura da violência contra as mulheres, os negros, os povos indígenas e as pessoas LGBTIQ+.

Cinzas e Campanha da Fraternidade em Itaúna

Em Itaúna durante todo o dia de hoje haverá celebrações da quarta-feira de Cinzas e também da abertura da Campanha da Fraternidade 2021 nas paróquias. Na semana anterior foram distribuídas senhas para os participantes. Por causa da limitação de pessoas devido à pandemia do coronavírus, haverá em todas as paróquias missas durante os outros dias da semana, pela manhã e pela noite: na quinta, sexta e sábado, também com Rito de Imposição das Cinzas.