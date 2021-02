Prefeito Neider convidou o governador Zema para a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto

Foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG

O prefeito Neider Moreira (PSD) participou na última quarta-feira (17), em Pará de Minas, de uma reunião com prefeitos da região centro-oeste e o governador de Minas Gerais Romeu Zema. Não havia uma agenda específica do chefe do executivo estadual, mas sim um encontro a fim de estreitar relações entre o estado e os municípios, e para afinar os instrumentos para as próximas eleições em 2022. Entretanto, o prefeito Neider pôde convidar Romeu Zema para a inauguração da tão sonhada Estação de Tratamento de Esgoto – ETE.

A obra, considerada por Neider como a mais importante da história de Itaúna, estará concluída nos próximos dias e deverá ser entregue a comunidade entre abril e maio deste ano.