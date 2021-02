SAAE instala lixeiras em várias praças

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto está instalando lixeiras em várias praças da cidade. A informação da Assessoria de Comunicação do SAAE é que serão colocadas inicialmente 15 pares de lixeiras com dois bojos cada. O objetivo é que com as lixeiras a população fique incentivada a colaborar para a manutenção da limpeza das ruas e praças.

As lixeiras instaladas são de pequeno porte, destinadas ao descarte de papel de bala, de picolé, de salgadinho, de pipoca, garrafinhas de água etc. São lixos pequenos, mas que causam grandes problemas, como a sujeira das ruas, a proliferação de insetos e animais peçonhentos e o entupimento das redes coletoras de água pluvial. O lixo doméstico do dia a dia deve ser descartado como de costume nos dias e horários definidos para cada região.