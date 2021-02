Performances teatrais estão acontecendo em vários lugares, no “Verão Cultural Itinerante”

A Cia. Itinerante de Teatro vem inovar mais uma vez durante a pandemia e lança o projeto Verão Cultural Itinerante, com proposta de encenação de espetáculos curtos pelas ruas da cidade. Aprovado pela Lei Aldir Blanc, este projeto é executado por meio do apoio do Ministério do Turismo e da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais e apresenta uma série de cenas de forma gratuita em diversos lugares públicos. O grupo não está divulgando onde e quando serão apresentadas para não haver aglomeração. Durante toda a semana haverá performances teatrais em vários pontos da cidade, especialmente no centro de Itaúna, próximos de pontos de ônibus.

A direção geral do Verão Cultural Itinerante é de Léo Souza, com produção de Dominique Macbé, Guilherme Gontijo e Bruno Nicácio. No elenco os atores Aline Almeida, Ana Raquel Almeida, Ana Costa, Bruno BSouza, Carol Morais, Gabriel Gomes, Gabriel Oliveira, Greice Souza, Guilherme Carvalho, Gustavo Lopes, Héllen Amorim, Jardel Elói, Jéferson Lucas, Maria Antunes, Tiago Antunes e Tiago Caettano.