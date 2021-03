Itaúna deverá receber mais 1.150 doses da vacina na próxima semana

O Governo de Minas começou nesta sexta-feira, 26, a distribuição das 220 mil doses da vacina AstraZeneca da Fiocruz (dose 1) e das 137,4 mil da CoronaVac do Butantan (doses 1 e 2) para as unidades regionais de Saúde (URSs). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis receberá 19.302 unidades do imunizante. As vacinas serão distribuídas para 53 cidades que fazem parte da regional, entre elas Itaúna, que receberá 1150 doses.

O município já vacinou 2.423 pessoas, entre elas 1.181 tomaram também a segunda dose do imunizante. Nesta semana, Itaúna voltou a registrar óbitos em decorrência da doença. O pai da vereadora Márcia Cristina, Geraldo Tadeu da Silva, de 73 anos, faleceu no domingo, 21.

Até ontem, a cidade contabilizava 5.404 casos confirmados da doença, sendo 222 diagnosticados nesta semana. O total de mortes chegou a 76. De acordo com o boletim epidemiológico do Hospital Manoel Gonçalves, 10 pessoas estão internadas com confirmação ou suspeita da Covid-19, sendo cinco no CTI e cinco na enfermaria. Entre os hospitalizados, seis são itaunenses.