APAC feminina produz mais de 18 mil máscaras

A confecção e doação de máscaras de proteção contra o coronavírus é uma das atividades das APAC’s (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) em várias partes do Brasil. Em Itaúna, a APAC feminina tem se destacado. Somente este ano a entidade já fez doação de 18.500 máscaras para instituições da cidade, sendo elas: Hospital Manoel Gonçalves, Policlínica Dr. Ovídio, Caps II, Caps AD, Clínica Refúgio e Asilo Frederico Ozanan.

As peças confeccionadas, além de ajudar a sociedade, são oportunidade para recuperação de mulheres que vivem naquele lugar. De acordo com o presidente da APAC, Peter Gabriel Gonçalves de Andrade, “ressocializar o cidadão recolhido ao cárcere não implica apenas em devolvê-lo ao meio social em que vivia antes da prisão. É também conscientizá-lo, com noções de civilidade, cooperatividade e de suas responsabilidades para com a sua comunidade. O trabalho de confecção e doação das máscaras ajuda a despertar nos recuperandos esses valores, de modo a fazer com que se sintam engajados, úteis e participantes na busca por um bem comum”, ressaltou.

A APAC de Itaúna foi contemplada com os maquinários e insumos pelo Instituto Minas Pela Paz, através de uma parceria com a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC. Isto possibilitou que todas as APAC’s juntas ultrapassassem a marca de 2 milhões de máscaras produzidas e doadas à sociedade.