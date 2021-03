Gleisinho apela para prefeito e governador adquirem vacinas

Por iniciativa do vereador Gleison Fernandes (PSD) foi protocolada solicitação de envio de moção de apelo ao prefeito Neider Moreira e ao

secretário de saúde Fernando Meira para que o município possa realizar compras de vacina contra a Covid-19. A aquisição do imunizante será feita com recursos próprios, independente do laboratório, sem ficar esperando governo federal e estadual em seus calendários de vacinação padrão. De igual teor, o edil propõe também o envio de moção de apelo ao governador Romeu Zema e ao secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, a fim de que Minas Gerais agilize a aquisição de vacinas com recursos dos cofres estaduais.