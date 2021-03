Pela primeira vez vai acontecer em Itaúna um festival de música instrumental. O evento será nos dias 10 e 11 de março, transmitido pelo canal do You Tube (www.youtube.com/GerenciadeCulturaItauna). O I Festival Instrumental Pedra Negra, coordenado pelos músicos itaunenses Ralfe de Souza e Guilherme Guimarães, foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, do governo federal, e apoiado pelo governo do estado de Minas Gerais e Prefeitura de Itaúna. Em entrevista ao Jornal S’PASSO os músicos Guilherme e Ralfe contaram que o projeto tem como propósito não somente a apresentação dos trabalhos autorais dos artistas envolvidos, mas também o de promover a troca de experiências em linguagem musical entre eles, criando possibilidades de crescimento. Segundo Ralfe, o objetivo mais claro do Festival é o de incentivar e apoiar os músicos de Itaúna e região para a música instrumental, além de despertar e ampliar o gosto musical nesta área. O I Festival Instrumental Pedra Negra contará com a participação dos seguintes músicos e grupos:

• Tio Delson Quarteto – Delson Guimarães, Luadson Fernandes, Levy Júnior e Egberto Brant.

• All Jazzeira – Gustavo Ferreira, João Rachid, Rafael Martins, Gláucio Seabra e Hélio Rachid.

• Ralfe de Souza e Regional I Festival Instrumental Pedra Negra – Ralfe de Souza, Guilherme Guimarães, Márcio Heleno, Adílio Aparecido, José Flávio Alves, Everton Oliveira e Paulinho.

• Guilherme Guimarães Quarteto – Guilherme Guimarães, Ralfe de Souza, Josué Rodrigues e Hélio Rachid.

• Babadan Banda de Rua – Willian Alves, Camilo Gan, Edgard Siqueira, Davidson Inácio, Silas Prado, Jonas Vitor, José Vitor Assis, Juventino Dias, Alaécio Martins, João Paulo “Buchecha”, Miguel Praça e Aldo Silva Bibiano.

• Gupo Exercto – Fernando Stringhetta, Gustavo Ferreira, Ana Júlia Gabriel e Arthur Figueiredo.

• Choro de Minas – Marcos Flávio, Henrique Martins, Dudu Braga e Ramon Fraga.