Neider fala do colapso da saúde no Brasil e ressalta situação positiva de Itaúna

Prefeito afirma que dos trinta e dois leitos do Hospital, somente dez estão ocupados e, mesmo assim, cinco são por pacientes de outras cidades

O prefeito Neider Moreira (PSD), em pronunciamento gravado para as redes sociais na tarde de quinta-feira (4), reconheceu que várias partes do Brasil, especialmente grandes centros urbanos, estão passando por um colapso do sistema de saúde em decorrência do agravamento das contaminações do coronavírus e da superlotação das unidades hospitalares. A par disso enalteceu as medidas tomadas pelo município de Itaúna que impôs fechamento de serviços não essenciais recentemente, como fator decisivo para que a cidade estivesse nas condições em que se encontra. No seu entendimento Itaúna vivencia um período de controle da Covid-19, sem agravamento de contaminações e número reduzido de ocupação dos leitos do Hospital Manoel Gonçalves. O chefe do executivo contou que atualmente dos 32 leitos da Covid disponíveis no Hospital, 10 estão sendo ocupados e somente a metade por pacientes de Itaúna. Ele agradeceu a colaboração dos itaunenses para que os resultados positivos fossem alcançados e reforçou que agora, diante do caos nacional e com o surgimento de variantes do coronavírus circulando, é o momento para que as pessoas continuem se cuidando, saindo de casa somente quando necessário (com uso correto de máscaras), evitando aglomerações, até que a vacinação seja plena. “Compreendemos a ansiedade das pessoas para tomar a vacina, mas o fato é que não existem vacinas disponíveis. Tão logo o município receba novas doses do imunizante, estaremos disponibilizando, seguindo os grupos de prioridade”, esclareceu.

Consórcio de prefeitos para aquisição de vacinas

Itaúna está participando de um consórcio para obter vacinas através de uma Frente Nacional de Prefeitos. Contou Neider que ainda não se sabe quando e de que forma serão adquiridos os imunizantes, mas que há uma boa expectativa nesta união de esforços. “Vamos aguardar e, assim que for liberado, iremos comprar a vacina diretamente dos fornecedores”, considerou. Reiterou o prefeito que a cidade precisa prosseguir fazendo sua parte e que as pessoas devem continuar colaborando para que “possamos passar de forma tranquila por essa travessia” e não cairmos na onda roxa, como aconteceram com municípios das regiões mineiras Noroeste Triângulo do Norte.

Os números da Covid

A cidade de Itaúna registra 5.523 casos confirmados de Covid-19, com 80 óbitos, segundo o boletim publicado ontem (5). Dos números de contaminados pelo coronavírus, 2.905 são de mulheres e 2.618 de homens. Atualmente a cidade registra cinco internações no Hospital Manoel Gonçalves. O Vacinômetro mostra que 2.728 foram vacinadas até a presente data.