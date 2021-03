SINDICATO DOS TRABALHADORES DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE ITAÚNA

Edital de Notificação – Eleições Sindicais. Sindicato dos Trabalhadores Nas Industrias de Fiação e Tecelagem de Itaúna/MG, estabelecido na Avenida São João, 4038 – Centro – CEP: 35680-065 Itaúna/MG, base territorial no município de Itaúna no Estado de Minas Gerais. O Presidente deste Sindicato, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Entidade, torna público que para concorrer as eleições a serem realizadas neste sindicato, no dia 25(vinte e cinco) de março de 2021, para composição da Diretoria Administrativa Efetiva e Suplente. Da Diretoria do Conselho de Representação Fiscal Efetivo e Suplente e para Delegados Representantes Junto a Federação respectivamente efetivos e suplentes, foi registrada 01 (uma) única chapa concorrente. A Chapa nº1, encabeçada pelo senhor Gabriel Henrique Silva Rezende com a seguinte composição: Diretoria Administrativa Efetiva: Thiago Augusto dos Santos, Gabriel Henrique Silva Rezende, Elizabeth Maciel, José, Romeu de Oliveira, Vera Alice Alves, Ronildo Jorge da Silva Paula, Hélcio Gonçalves Neto – Suplentes da Diretoria Administrativa: Anderson Cleiton Teixeira, Willian Borges da Silva, Célio Eustáquio da Silva, Antônio Dias de Oliveira, Bráulio Henrique de Oliveira – Diretoria do Conselho de Representação Fiscal Efetiva: Roseli Santos Pedro Ramos, Fágner do Carmo Marques, Elizabete Carla Moreira – Suplentes do Conselho de Representação Fiscal: Cássia Aparecida do Nascimento, Elpidio Pereira de Oliveira, Diorginei Santos de Araújo – Delegados Representantes Junto A Federação Efetivos: Thiago Augusto dos Santos e Gabriel Henrique Silva Rezende – Delegados Representantes Junto a Federação Suplentes: Elizabeth Maciel e Vera Alice Alves. Deste modo fica aberto o prazo de 3 (três) dias para impugnação de candidatos, a contar da publicação deste edital, Itaúna/MG, 04 de março de 2021.

Thiago Augusto dos Santos – Presidente.