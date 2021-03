Usiminas abre seleção para vagas de estágio

O grupo Usiminas iniciou na última semana as inscrições para o Programa Jovens Profissionais Estágio. A oportunidade é direcionada a estudantes do ensino superior ou técnico com previsão de pelo menos dois anos até a formatura. São mais de 124 vagas, em 35 diferentes

áreas para atuação nas diversas cidades em que a empresa tem sede, entre elas Itatiaiuçu. As inscrições vão até o dia 21 de março. Os selecionados começarão a trabalhar em maio e receberão bolsa-auxílio, vale-refeição e vale-transporte. Para se inscrever ou saber mais sobre o programa, basta acessar o site www.99jobs.com/usiminas e clicar em “Oportunidades”. Também foi iniciada uma nova turma do Programa Jovens Profissionais Aprendiz, parceria entre a Mineração Usiminas e a unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

(Senai) de Itaúna. Os participantes, 20 jovens que concluíram ou estão cursando o Ensino Médio, terão a oportunidade de realizar ao longo de 2021 o curso profissionalizante de Manutenção de Equipamentos Diesel. De acordo com o gerente de Recursos Humanos da mineradora,

Gustavo Jardim, a iniciativa faz parte dos programas de entrada na empresa, com o objetivo de estimular o estudante a ter uma formação profissional dinâmica e se preparar para o mercado de trabalho. “O programa é um investimento da Mineração Usiminas para capacitar jovens que queiram aprender uma profissão e seguir uma carreira, ampliando as perspectivas de trabalho. Após o curso, os aprendizes

formados concorrem às oportunidades de trabalho na companhia”, ressaltou.