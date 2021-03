Itaúna deve fechar tudo novamente e entrar na Onda Roxa

Superlotação do Hospital Manoel Gonçalves e aumento de contaminações podem levar a cidade à sua fase mais restritiva desde o início da pandemia

Itaúna está caminhando, novamente, para medidas mais restritivas para controle da Covid-19, em razão do aumento de contaminações e de ocupação dos leitos do Hospital Manoel Gonçalves (saltou de 10 ocupados para sua capacidade total). São 31 hospitalizados em uma unidade com capacidade para 32. O prefeito Neider Moreira, em entrevista ao Jornal S’PASSO, admitiu que a cidade possivelmente irá fechar, com o risco iminente de entrar na Onda Roxa, do Programa Minas Consciente. Esta nova fase mais restritiva prevê o fechamento do comércio não essencial, toque de recolher e restrição de circulação de pessoas, que só poderão sair de casa para atividades essenciais. “De quinta-feira para cá houve uma piora muito grande no quadro. A macrorregião avançou nesses últimos dias. Existe um indicativo de uma reunião dos gestores de saúde de que haverá Onda Roxa, fechar tudo mesmo. E hoje à tarde eles terão novamente uma reunião e, parece, será batido o martelo, infelizmente”, pontuou Neider.

