ArcelorMittal anuncia meta de 30% de mulheres até 2030

No Dia Internacional da Mulher, a ArcelorMittal Brasil lançou a meta de ter, pelo menos, 30% de mulheres entre seus empregados até 2030. O desafio está colocado para todas as áreas da empresa, incluindo as atividades operacionais, administrativas e cargos de liderança. Atualmente, dos cerca de 17 mil empregados da ArcelorMittal Brasil, 14% são mulheres. Na área operacional, 7% são do sexo feminino, e em cargos de liderança, 9%. A meta é um desdobramento do Programa de Diversidade & Inclusão da empresa, lançado em 2019 com foco em quatro dimensões da diversidade: Equidade de Gênero, Diversidade Racial, Pessoa com Deficiência e LGBTI+. A Arcelor-Mittal Mineração Serra Azul, em Itatiaiuçu, também está engajada no Programa de Diversidade e Inclusão.