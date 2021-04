Itaúna registra a triste marca de 100 óbitos de pacientes com testagem positiva do novo Coronavírus

O primeiro caso da Covid-19 em Itaúna foi confirmado em 14 de abrol de 2020 e tratava-se de paciente hospitalizado e que tinha apresentado início dos sintomas cinco dias antes da internação. A primeira morte com testagem positiva para Covid-19 aconteceu em 04 de julho do ano passado e tratava-se de paciente do sexo masculino e com 68 anos de idade. Até a manhã desta terça-feira, 30 de março de 2021, a cidade contabiliza 6.673 casos positivos da doença e alcançou a triste marca de 100 óbitos de pacientes com testagem positiva para o Coronavírus.