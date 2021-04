Ladrões furtam cofre em empresa no centro, mas chegada da Polícia Militar impediu que produto fosse levado

Na Madrugada de hoje (30) a Polícia Militar foi acionada em um estabelecimento comercial localizado à Avenida São João, pela Central de Monitoramento da empresa. De acordo com os relatos, havia duas pessoas furtando um cofre no interior da empresa. As equipes da PM deslocaram para o lugar, e após uma aproximação tática, deparam com o portão de acesso à loja e porta da sala do setor financeiro arrombados. Ao entrar no local verificaram que não havia ninguém. Os autores da ação, ao perceberem a aproximação das viaturas, abandonaram em um matagal, o cofre furtado, contendo certa quantia em dinheiro e uma bolsa com moedas. Foi realizado intenso rastreamento e cerco bloqueio nas cidades vizinhas, porém os autores não foram localizados. Pelas imagens do sistema de segurança ficou constado serem mesmo duas pessoas, porém não foi possível obter imagens de veículos por elas utilizados.

A PMMG solicita a quem possuir informações que possam auxiliar no esclarecimento deste delito que denuncie através do 190, do Disque Denúncia Unificado (DDU 181) ou diretamente em Unidade Policial mais próxima.