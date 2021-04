Serão liberados mais leitos de UTIs para estados e municípios

A situação da rede de saúde em Minas Gerais é cada vez mais preocupante por conta do agravamento da pandemia e a transmissão maior do vírus. Só nos leitos de UTI, o número de pacientes que aguardam nesta segunda-feira (29) por uma vaga em todo o Estado é de 1.011 pessoas, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. Desse total, 820 estão com sintomas de coronavírus. Na última quinta (25), eram cerca de 700 na fila de espera – um aumento de quase 15% em apenas quatro dias.

E o índice é ainda pior para leitos de enfermaria: 2.807 pacientes esperam a disponibilização de uma vaga, sendo 1.264 com a Covid-19. No fim da última semana, eram 1.187 pessoas nessa situação. Em Minas Gerais, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 é quase 94% – o número é superior a 90% em nove das 14 regionais de saúde.

Uma portaria do Ministério da Saúde, que autoriza leitos de UTIs para atendimento exclusivo de pacientes vítimas da covid-19 foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (30). O documento estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (covid-19), a ser disponibilizado aos estados e municípios, em parcelas mensais, no valor total de mais de R$ 44 milhões.

Nessa segunda-feira, 29, o ministério já havia autorizado a implantação de mais 2.431 mil leitos para atendimento a pacientes com covid-19 em UTIs. As estruturas serão instaladas em 23 estados e no Distrito Federal. Também foram autorizados mais 50 leitos pediátricos. De acordo com a pasta, para estes 2.431 leitos serão encaminhados aos estados R$ 113,6 milhões por mês.